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Рыбакина — о работе с Иванишевичем: мы провели вместе две недели. Подготовка была хорошая

Рыбакина — о работе с Иванишевичем: мы провели вместе две недели. Подготовка была хорошая
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Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о работе с новым тренером Гораном Иванишевичем.

«Мы провели вместе две недели, Горан — хороший парень. Больше о нашей работе сказать не могу, но подготовка у нас была хорошая. Прошло не так много времени, но я уже позаимствовала от него опыт, особенно в качестве игрока, о том, как он готовился. Я учусь каждый день, чувствую себя намного лучше физически и надеюсь, что мы сможем добиться здесь (в Австралии. — Прим. «Чемпионата») хороших результатов», — приводит слова Рыбакиной We love tennis.

Первым турниром Рыбакиной в нынешнем сезоне станет United Cup — 2025, который стартует 27 декабря. Первый матч Елены пройдёт с испанкой Джессикой Бузас Манейро в первый день соревнований.

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