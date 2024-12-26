Петкович: если бы Халеп знала, где был допинг, то сделала бы то же, что Синнер и Швёнтек

Бывшая теннисистка, экс девятая ракетка мира Андреа Петкович из Германии высказалась о реакции румынки Симоны Халеп на допинговые дела польки Иги Швёнтек и итальянца Янника Синнера.

«Она злится. Она действует под влиянием эмоций, не принимает рациональных решений. Думаю, единственное, что Симона получила от всей шумихи, — это сочувствие. Люди действительно были на её стороне, и в этом году ситуация поменялась, потому что она не сдалась. Если бы я была на её месте, не уверена, смогла бы я отпустить ситуацию. В любом случае я убеждена, что если бы Симона сразу знала, в каком препарате было запрещённое вещество, она сделала бы то же самое, что Ига или Янник. Она постаралась бы избежать наказания за это», — приводит слова Петкович We love tennis.