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Ольховский: Медведев и Рублёв — лучшие теннисисты мира, не первый год в топ-10

Ольховский: Медведев и Рублёв — лучшие теннисисты мира, не первый год в топ-10
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Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский назвал российских теннисистов пятую ракетку мира Даниила Медведева и Андрея Рублёва, занимающего восьмое место в мире, лучшими теннисистами мира.

«Медведев и Рублёв доказали, что являются лучшими теннисистами мира. Они уже не первый год находятся в топ-10. На мой взгляд, всё время находиться на лидирующих позициях — очень сложно, ведь соперники не стоят на месте, а работают. Наши ребята показывают очень высокий уровень», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, и Медведев, и Рублёв сыграют на Открытом чемпионате Австралии — 2025, который пройдёт с 12 по 26 января.

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