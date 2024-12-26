«Дом, милый дом». Янник Синнер опубликовал фото с отдыха с семьёй

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал в социальных сетях милое семейное фото. На нём он позирует вместе с близкими в горах.

«Дом, милый дом», — подписал снимки Синнер, добавив эмодзи «горы».

Фото: из личного архива Янника Синнера

Фото: из личного архива Янника Синнера

На снимках можно чётко идентифицировать отца и маму Синнера — Йоханна и Сиглинде (они стоят с правого края).

По информации Gazzetta.it, Синнер планирует провести новогодние праздники дома, в Сесто (коммуна в Италии). После чего он вернётся в Монте-Карло (Монако), где воссоединится с командой (Даррен Кэхилл будет ждать Синнера в Австралии, куда улетел на праздники) и проведёт четыре тренировочных дня. 2 января Синнер вылетит в Мельбурн для защиты титула на Australian Open.