Арина Соболенко на Australian Open — 2025 может повторить выдающееся достижение Хингис

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко на Открытом чемпионате Австралии — 2025 может повторить выдающееся достижение пятикратной победительницы мэйджоров швейцарки Мартины Хингис.

Хингис — пока единственная теннисистка за 30 лет, которой удалось выиграть Australian Open три раза подряд (это произошло с 1997 по 1999 год). У Соболенко есть шансы повторить данный успех, так как она побеждала в Мельбурне в 2023 и 2024 годах.

Арина Соболенко несколько дней назад прилетела в Австралию, где будет защищать титул. До этого она примет участие в турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.