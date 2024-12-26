Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко на Australian Open — 2025 может повторить выдающееся достижение Хингис

Арина Соболенко на Australian Open — 2025 может повторить выдающееся достижение Хингис
Комментарии

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко на Открытом чемпионате Австралии — 2025 может повторить выдающееся достижение пятикратной победительницы мэйджоров швейцарки Мартины Хингис.

Хингис — пока единственная теннисистка за 30 лет, которой удалось выиграть Australian Open три раза подряд (это произошло с 1997 по 1999 год). У Соболенко есть шансы повторить данный успех, так как она побеждала в Мельбурне в 2023 и 2024 годах.

Арина Соболенко несколько дней назад прилетела в Австралию, где будет защищать титул. До этого она примет участие в турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.

Материалы по теме
«Медведев возьмёт титул, ему не надо ничего менять». Да, но у Даниила катастрофа с подачей
«Медведев возьмёт титул, ему не надо ничего менять». Да, но у Даниила катастрофа с подачей
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android