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Медведев, Мирра Андреева и Рублёв вошли в топ-10 самых упоминаемых спортсменов в России

Медведев, Мирра Андреева и Рублёв вошли в топ-10 самых упоминаемых спортсменов в России
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Сразу шесть теннисистов попали в топ-30 рейтинга самых упоминаемых в отечественных СМИ российских спортсменов в 2024 году, исходя из отчёта компании «Медиалогия».

Наивысшее место получил чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира Даниил Медведев. Он стал вторым, уступив лишь хоккеисту Александру Овечкину. Интересно, что по итогам 2023 года Даниил возглавлял рейтинг «Медиалогии».

Также стоит отметить, что единственной женщиной в топ-10 рейтинга самых упоминаемых в отечественных СМИ российских спортсменов за 2024 год стала 16-я ракетка мира 17-летняя Мирра Андреева. Она расположилась на восьмой позиции.

2. Даниил Медведев — 1 169 621,2 (медиаиндекс);
8. Мирра Андреева — 649 283,5;
9. Андрей Рублёв — 630 479,1;
21. Карен Хачанов — 369 390,0;
25. Дарья Касаткина — 337 260,1;
29. Анна Калинская — 304 344,1.

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