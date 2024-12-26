Арина Соболенко — о допинг-скандале Швёнтек: мы никогда не узнаем правду

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как относится к скандалу вокруг положительной допинг-пробы пятикратной победительницы ТБШ польки Иги Швёнтек.

«Я чувствую только то, что мы никогда не узнаем правду. Люди привыкли слишком бурно реагировать на большие новости, поэтому не хочу копаться в этом деле слишком глубоко. Я действительно верю в чистоту спорта, поэтому не хочу больше ничего комментировать по этому поводу», — сказала Соболенко в видео для Tennis Australia.

28 ноября стало известно, что в пробе Швёнтек обнаружили следы триметазидина (TMZ). Следствие ITIA установило, что источником вещества стало заражённое лекарство — мелатонин, который спортсменка принимала из-за проблем со сном. Теннисистка была дисквалифицирована на один месяц, в течение которого она пропустила три турнира. В мировом сообществе разгорелись споры касательно щадящего наказания для Швёнтек и скорости расследования её дела.