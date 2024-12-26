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Карен Хачанов отправился в Гонконг, где начнёт сезон-2025

Карен Хачанов отправился в Гонконг, где начнёт сезон-2025
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 19-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в социальных сетях фото, тем самым сообщив фанатам, что вылетел в Гонконг, где начнёт сезон-2025.

Фото: из личного архива Карена Хачанова

«Увидимся в Гонконге», — подписал фото Хачанов.

В Гонконге с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года состоится турнир категории ATP-250. В соревнованиях также планируют принять участие Андрей Рублёв и Роман Сафиуллин. Действующим чемпионом турнира является Рублёв.

В 2024 году 28-летний Хачанов завоевал два титула на уровне ATP — в Алма-Ате (Казахстан, ATP-250) и в Дохе (Катар, ATP-250).

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