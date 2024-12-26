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Виктория Азаренко опубликовала фото в платье с эффектным вырезом

Виктория Азаренко опубликовала фото в платье с эффектным вырезом
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко опубликовала в социальных сетях редкое фото в эффектном платье.

«Одна фото в платье. Потому что в последние восемь недель я практически ничего не носила, кроме спортивных штанов и теннисной формы», — подписала фото Азаренко.

Фото: из личного архива Виктории Азаренко

Азаренко завершила сезон-2024 досрочно, в сентябре. Титулованная белорусская теннисистка получила повреждение на турнире категории WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре. В матче второго круга с россиянкой Камиллой Рахимовой Азаренко почувствовала боль в плече и была вынуждена сняться во втором сете.

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