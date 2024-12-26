Мама Рублёва призналась, что сильно переживает за Андрея даже на выставочных турнирах

Марина Марьенко, российский тренер и мама олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмой ракетки мира Андрея Рублёва, рассказала, что переживала за сына, даже когда он играл на выставочном командном турнире в Абу-Даби (ОАЭ). Речь про третий сезон Мировой теннисной лиги, который выиграла команда Рублёва.

— Здесь вы как мать наконец-то можете расслабиться, учитывая, что никакие очки не сгорят и не нужно их зарабатывать?

— Нет, нет, это не так совсем. Здесь можно кайфануть? Нет, всё равно волновалась. Я тоже сама себе удивилась. Каким-то образом вошла в эту игру и стала нервничать, как обыкновенный мальчик. Потом думаю: «Господи, что ты делаешь?» Потом такая: «Дай бог, чтобы этот мячик выиграл», а затем: «Очнись, что ты делаешь?» Это всё так легко, они хихикают, но материнское сердце [устроено] таким образом, покой ему не дают выступления детей, любые их результаты. С какого бы момента вы бы ни начали болеть за своего ребёнка, даже с самого раннего, вы будете так же болеть [всегда], — сказала Марьенко для BB Tennis.