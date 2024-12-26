Мама Андрея Рублёва рассказала, каково быть родителем такого известного теннисиста

Марина Марьенко, российский тренер и мама олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмой ракетки мира Андрея Рублёва, рассказала, каково быть родителем такого известного теннисиста.

— Каково просыпаться и понимать: я — мама Андрея Рублёва?

— Как-то мне Андрей сказал: «Мам, ты же меня всё равно должна любить вот без всего этого. Вопреки». Я говорю: «Андрюша, я тебя люблю вопреки». Очень часто забываю, что мой сын — Андрей Рублёв. Не до такой степени, как это кажется, но частенько забываю во многих моментах, а потом сердечко ёкает, когда вспоминаешь. Кто он? Да, а так вот ровно. Приятно, безусловно, я очень горжусь, но стараешься, если честно, чуть-чуть сдерживать эмоции, — сказала Марьенко для BB Tennis.