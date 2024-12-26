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Мама Рублёва назвала победные матчи сына, от которых получила особенное удовольствие

Мама Рублёва назвала победные матчи сына, от которых получила особенное удовольствие
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Марина Марьенко, российский тренер и мама олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмой ракетки мира Андрея Рублёва, рассказала о матчах в карьере сына, после которых она гипотетически могла сказать: «Я кайфанула, это было прекрасно».

«Где Андрей 3:0 выиграл, я кайфанула (смеётся). После того как 3:0 стало, я сразу кайфанула. Если честно, наверное, на матче US Open (подразумевается матч на турнире 2019 года, когда Рублёв обыграл Циципаса в четырёх сетах. — Прим. «Чемпионата»), когда Андрей в первом матче обыграл Циципаса. Шикарный матч был. Я не присутствовала на трибунах, наблюдала из бара. Было легче [смотреть] по монитору, был небольшой коктейль, он никак не брал, одна вода, но меня успокаивал.

US Open (м). 1-й круг
27 августа 2019, вторник. 18:05 МСК
Стефанос Циципас
8
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		7 7 6 7 5
6 		6 5 7 9 7
             
Андрей Рублёв
43
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Ещё матч с Кирьосом (имеется в виду тот же год. — Прим. «Чемпионата»), это ночная сессия, вечерний матч, но весь центральный стадион на US Open был заполнен. Это было феерическое ощущение, такая гордость, что сын играет. Сидишь, переживаешь, а трибуны взрываются, потому что большинство было за Ника, а он ещё был фаворитом, а Андрей его обыграл», — сказала Марьенко для BB Tennis.

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