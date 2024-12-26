Мама Рублёва назвала победные матчи сына, от которых получила особенное удовольствие

Марина Марьенко, российский тренер и мама олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмой ракетки мира Андрея Рублёва, рассказала о матчах в карьере сына, после которых она гипотетически могла сказать: «Я кайфанула, это было прекрасно».

«Где Андрей 3:0 выиграл, я кайфанула (смеётся). После того как 3:0 стало, я сразу кайфанула. Если честно, наверное, на матче US Open (подразумевается матч на турнире 2019 года, когда Рублёв обыграл Циципаса в четырёх сетах. — Прим. «Чемпионата»), когда Андрей в первом матче обыграл Циципаса. Шикарный матч был. Я не присутствовала на трибунах, наблюдала из бара. Было легче [смотреть] по монитору, был небольшой коктейль, он никак не брал, одна вода, но меня успокаивал.

Ещё матч с Кирьосом (имеется в виду тот же год. — Прим. «Чемпионата»), это ночная сессия, вечерний матч, но весь центральный стадион на US Open был заполнен. Это было феерическое ощущение, такая гордость, что сын играет. Сидишь, переживаешь, а трибуны взрываются, потому что большинство было за Ника, а он ещё был фаворитом, а Андрей его обыграл», — сказала Марьенко для BB Tennis.