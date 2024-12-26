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«Их очень много». Мама Рублёва высказалась о матчах сына, которые «сводили её с ума»

«Их очень много». Мама Рублёва высказалась о матчах сына, которые «сводили её с ума»
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Марина Марьенко, российский тренер и мама олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмой ракетки мира Андрея Рублёва, призналась, что в карьере сына много матчей, которые тяжело давались ей с точки зрения эмоционального накала.

— Можете вспомнить матч, который свёл вас с ума?
— Их много, если честно. Я никогда не выбирала так остро [матч], который меня свёл с ума от радости или от разочарования. Их очень много, — сказала Марьенко для BB Tennis.

27-летний Рублёв — победитель 16 турниров на уровне ATP в одиночном разряде, в том числе двух «Мастерсов» (Монте-Карло-2023 и Мадрид-2024). Стоит отметить, что Рублёв — один из немногих теннисистов, кому удалось одержать победу над каждым представителем «Большой тройки».

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