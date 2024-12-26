«В этом плане нельзя выступать против». Мама Рублёва высказалась о невестке сына

Марина Марьенко, российский тренер и мама олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмой ракетки мира Андрея Рублёва, высказалась о невестке сына.

— Вы довольны выбором Андрея?

— Я сказала же, что полюблю любую, кого он полюбит. Поэтому я довольна, естественно. Но у меня не было какого-то [ответа] да или нет, против. Андрей пришёл, сообщил мне, я сказала: «Окей». В этом плане нельзя выступать против, нельзя навязывать своё мнение. И Андрей даже сам сказал в свое время, что он хочет, чтобы это был его выбор, чтобы ему никто ничем не мешал. Но никто и не мешал.

Бывает, что он просит совета? Сейчас пока нет. Сейчас он сам может посоветовать любому. Сейчас можно ему позвонить и сказать: «Андрей, посоветуй!». Когда ты к нему обращаешься к какой-то просьбой, он ни в чём не откажет, — сказала Марьенко для BB Tennis.