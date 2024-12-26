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Мама Рублёва — о начале карьеры сына: мы сделали очень много ошибок

Мама Рублёва — о начале карьеры сына: мы сделали очень много ошибок
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Марина Марьенко, российский тренер и мама олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмой ракетки мира Андрея Рублёва, ответила, понимает ли, что ей удалось сделать, чтобы вырастить спортсмена такого высокого уровня.

«Только сейчас можно оценить и понять, что тот путь, который мы прошли, был правильным и верным. Если досконально копаться, то можно докопаться до каких-то моментов. Например, можно было не делать столько ошибок, мы всё равно сделали их очень много. Если бы мы были не то что поумнее, а похитрее, существуют люди, у которых есть предсказание какое-то. Они несколько раз взвесят некоторые шаги, подумают. А я не взвешивала многие вещи. В связи со своей эмоциональной распущенностью, эмоциональностью я очень многие вещи забывала. Мы несколько раз проворонили визы, несколько раз проворонили билеты, неправильно оформили что-то. Теряли документы, а потом попадали [на соревнования] с таким стрессом и психологическим обломом. Переплачивали за вещи, за которые не должны были.

В том же тренировочном процессе — тоже путём проб и ошибок. Сначала попали в одну команду, затем во вторую, в третью. Это ещё хорошо, что я разбираюсь в теннисе, чуть-чуть совсем. Я смогла эти команды как-то поменять, договориться. Понять, где ему лучше играть, правильно тренироваться и так далее», — сказала Марьенко для BB Tennis.

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