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Мама Рублёва: считаю, что у Андрея нет психозов. У него всё шикарно

Мама Рублёва: считаю, что у Андрея нет психозов. У него всё шикарно
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Марина Марьенко, российский тренер и мама олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмой ракетки мира Андрея Рублёва, рассказала, как относится к эмоциональности сына во время матчей.

«Какие психозы? Считаю, что у него нет психозов. Я как нормальная мать буду защищать своего сына и говорить, что у него нет психозов. У него всё шикарно, я могу много что объяснить. Он такой эмоциональный с детства, его заряжают эти психозы, он за счёт них часто хорошо играет. У него очень многое получается за счёт эмоций, которые он выплёскивает. Когда он, наоборот, весь в себе, понимаю, что он себя сдерживает. И иногда у него летит мяч не так, как хотелось бы. Он выскажется — и начинает неплохо получаться. Думаю, он умеет это в себе контролировать. Мне кажется, его перегрузили этой информацией, нежели бы сказали: «Андрюха, тебе это идёт, продолжай в том же духе». Он бы успокоился. Мне кажется, он заострил внимание на этом и стал задумываться: «Неужели это так плохо?»

А мне бы, наоборот, ему сказать: «Не обращай внимания, делай, как делаешь». Он ничего плохого не делает. По мне, у него нет весомых нарушений, не спорит с судьёй, ну да, один раз было, там было обидно. Он никого не оскорбляет, борется сам с собой. Мы знаем спортсменов, теннисистов, которые агрессивно ведут себя. И почему-то их агрессивное поведение, нацеленное на всех вокруг и всё, никто не замечает и не оспаривает. А почему-то Андрюха, как был в самом начале таким эмоциональным, и все вот эту волну несут. А я считаю, что у него эмоциональность — она очень приятная, очень интересная, интересно смотреть», — сказала Марьенко для BB Tennis.

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