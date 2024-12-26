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«Прямо слеза капает». Мама Рублёва рассказала, как пережила сепарацию сына

«Прямо слеза капает». Мама Рублёва рассказала, как пережила сепарацию сына
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Марина Марьенко, российский тренер и мама олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмой ракетки мира Андрея Рублёва, призналась, что тяжело пережила тот факт, что, повзрослев, сын отказался тренироваться под её руководством.

«Тяжело было отпускать? Он сам отпустился. Если бы я знала, что детей отпускают… Я-то не знала [тогда] об этом. Думала, что дети всегда будут с родителями. Просто не думала, что по-другому вообще может быть.

У меня были примеры, когда у мальчиков часто мамы с ними. Маменькины сыночки? Моему мальчику тоже не понравилось это выражение. Но я считаю, что это не маменькины сыночки. Это очень сложная тема и для сыночков, и для мам. Должен быть баланс. Но они же такие родненькие, любимые. Прямо слеза капает. То, что дочка рядом, — тоже большое счастье, но хотелось бы, чтобы и сын рядом был», — сказала Марьенко для BB Tennis.

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