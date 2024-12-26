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Мама Рублёва: Андрею от меня достались доброта, красота, улыбка, ум, от папы — волосы

Мама Рублёва: Андрею от меня достались доброта, красота, улыбка, ум, от папы — волосы
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Марина Марьенко, российский тренер и мама олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмой ракетки мира Андрея Рублёва, рассказала, какие черты сына напоминают ей собственные.

— Какими качествами от вас обладает Андрей?
— Да, эмоциональность. Доброта? (Смеётся.) Не знаю, это уже такой момент. Конечно, от мамы доброта, красота, улыбка, ум (смеётся). А от папы волосы, слава богу, не рост (улыбается). Ростом он в моих дедов, они оба высокие. Игровая харизма моего отца. У меня отец — заслуженный тренер по греко-римской борьбе. У него была спортивная хватка, чтобы бороться до конца, выигрывать. А всё остальное, разумеется, он сам, но я ему всегда говорила: «Ты родился стать чемпионом, так стань чемпионом»», — сказала Марьенко для BB Tennis.

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