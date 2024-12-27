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Мама Рублёва заявила, что её сын на корте и вне его — «два разных человека»

Мама Рублёва заявила, что её сын на корте и вне его — «два разных человека»
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Марина Марьенко, российский тренер и мама олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмой ракетки мира Андрея Рублёва, ответила, отличается ли её сын на корте и в жизни.

— Это два разных человека?
— Абсолютно разных. Это игровые эмоции, это человек, который не любит проигрывать. Он не может смириться с проигрышем, и так с самого раннего детства. Я как профессиональный и детский тренер знаю, как многие дети отпускают игру, не хотят бороться, начинают жаловаться на травму. Андрей всегда боролся до последнего момента. Даже иногда чрезмерно борется, что переламывает ход игры. Это его нутро, то, что сделало его игроком, топовым спортсменом.

Да, он эмоциональный, кому это мешает? Никому из близких не мешает. Такой характер, темперамент, уже нельзя что-то сделать, — сказала Марьенко для BB Tennis.

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