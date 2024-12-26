«С Рождеством!» Эжени Бушар опубликовала фото в эффектом красном платье

Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар опубликовала в социальных сетях фото, продемонстрировав, в каком наряде встретила Рождество.

«С Рождеством!» — подписала фото Бушар, добавив эмодзи «сердце», «ёлка» и «танцующая девушка».

Фото: из личного архива Эжени Бушар

Фото: из личного архива Эжени Бушар

Напомним, канадка в 2024 году присоединилась к Профессиональной ассоциации пиклбола, но не рассматривает этот шаг как завершение карьеры в теннисе.

30-летняя Бушар — финалистка Уимблдона 2014 года в одиночном разряде. Сейчас она занимает 1004-е место в рейтинге WTA. В последний раз теннисистка выходила на корт 4 августа этого года. В матче квалификационного круга домашнего хардового турнира категории WTA-1000 в Торонто Эжени в трёх сетах уступила японской теннисистке Моюке Учижиме (7:5, 5:7, 4:6).