Мама Рублёва — о гордости за сына: невозможно просто так быть самым любимым игроком мира

Марина Марьенко, российский тренер и мама олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмой ракетки мира Андрея Рублёва, рассказала, за что больше всего гордится своим сыном.

«Мне нравится, что он завоевал любовь очень многих людей. Невозможно вот так взять и быть самым любимым игроком мира на сегодняшний момент. Не самым, конечно, основным, одним из самых любимых игроков, особенно у детей.

Нельзя не отметить и его детский фонд. Об этом мало кто знает и мало кто пишет. Все говорят о его характере, психозах, а то, что он спасает детей, об этом никто не знает. И спас, действительно, провёл несколько операций. Его фонд оплатил несколько операций для детей из разных стран с определённым заболеванием.

Он говорит, что пока у него финансовая составляющая не такая, что он мог бы многих детей [профинансировать]. Мы находим детей, есть специальный менеджер, который этим занимается. Я до слёз, когда он мне рассказывал, каких деток они спасли, показывал фотографии. Не могу сказать, что он встал на ноги. Он не обзавёлся многим, чем следовало бы обзавестись, но уже помогает.

В силу [текущей] ситуации и финансовая составляющая не так хороша, многие не заключают с ними рекламные контракты. Им без этого сложновато, команду нужно финансировать, у него она большая, расход большой. И несмотря на это, он всё равно выделил деньги, чтобы помочь людям, вообще детям. Это сильная вещь, считаю, что парень молодец», — сказала Марьенко для BB Tennis.