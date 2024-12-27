Мама Рублёва: хотелось бы, чтобы следующий год был для Андрея получше

Марина Марьенко, российский тренер и мама олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмой ракетки мира Андрея Рублёва, поделилась пожеланиями для своего сына на 2025 год.

«У него был непростой год. Хотелось бы, чтобы этот год был получше. Эмоционально был счастлив. Счастлив от своей работы. Чтобы не было этих травм, которые преследовали. Чтобы неприятные моменты остались в старом, а в новый он шагнул с хорошими эмоциями и радовал нас, а болельщики были удовлетворены его игрой», — сказала Марьенко для BB Tennis.

Ранее мама Рублёва рассказала, как относится к эмоциональности сына во время матчей.