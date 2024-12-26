Тренер Медведева высказался о недовольстве Даниила мячами

Жиль Сервара, многолетний тренер чемпиона US Open – 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, поделился мнением касательно участившихся в сезоне-2024 жалоб подопечного касательно мячей в туре.

— Вы разделяете слова Даниила про мячи? Это действительно большая проблема, или Медведев думает о них слишком много?

— 50 на 50. С одной стороны, когда ты чувствуешь даже мелкие вещи и изменения слишком остро, как это делает Даня, то очень трудно не обращать внимания. Трудно не обращать внимания на то, что ты не так хорош, как мог бы быть из-за вещей, которые от тебя не зависят. Это относится и к мячам. С другой стороны, с этим надо бороться, потому что нет других вариантов, кроме как найти решения. Понять, как изменить игру. Понять, как изменить инвентарь — ракетку, струны, вес. Этим мы и занимаемся, это мы стараемся улучшить, — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Жилем Сервара читайте на «Чемпионате» в пятницу, 27 декабря в 13:00 мск.