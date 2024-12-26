Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мама Андрея Рублёва призналась, что ждёт от него внуков

Мама Андрея Рублёва призналась, что ждёт от него внуков
Комментарии

Марина Марьенко, российский тренер и мама олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмой ракетки мира Андрея Рублёва, призналась, что с нетерпением ждёт, когда сын впервые станет отцом.

— Ждёте от Андрея внуков?
— Конечно (улыбается). Для нас это будет большое и приятное счастье, — сказала Марьенко для BB Tennis.

Отметим, что Рублёв является крёстным отцом дочери чемпиона US Open – 2021 пятой ракетки мира Даниила Медведева Алисы.

27-летний Рублёв — победитель 16 турниров на уровне ATP в одиночном разряде, в том числе двух «Мастерсов» (Монте-Карло-2023 и Мадрид-2024). Стоит отметить, что Рублёв — один из немногих теннисистов, кому удалось одержать победу над каждым представителем «Большой тройки».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android