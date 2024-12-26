Мама Андрея Рублёва призналась, что ждёт от него внуков

Марина Марьенко, российский тренер и мама олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмой ракетки мира Андрея Рублёва, призналась, что с нетерпением ждёт, когда сын впервые станет отцом.

— Ждёте от Андрея внуков?

— Конечно (улыбается). Для нас это будет большое и приятное счастье, — сказала Марьенко для BB Tennis.

Отметим, что Рублёв является крёстным отцом дочери чемпиона US Open – 2021 пятой ракетки мира Даниила Медведева Алисы.

27-летний Рублёв — победитель 16 турниров на уровне ATP в одиночном разряде, в том числе двух «Мастерсов» (Монте-Карло-2023 и Мадрид-2024). Стоит отметить, что Рублёв — один из немногих теннисистов, кому удалось одержать победу над каждым представителем «Большой тройки».