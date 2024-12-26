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ATP опубликовала окончательный рейтинг теннисистов по призовым, заработанным в 2024 году

ATP опубликовала окончательный рейтинг теннисистов по призовым, заработанным в 2024 году
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала окончательный рейтинг игроков по сумме заработанных призовых за сезон-2024. Организация учла выплаты из бонусного пула, а также призовые за участие в Кубке Дэвиса — 2024, который завоевала сборная Италии.

Теннис. ATP. Итоговая сумма заработанных призовых за сезон. Топ-20:

МестоТеннисистСтранаПризовыеБонусыИтого
1Янник СиннерИталия16 946 1492 789 55419 735 703
2Александр ЗверевГермания8 995 1032 506 52011 501 623
3Карлос АлькарасИспания9 850 338508 09110 358 429
4Тейлор ФрицСША7 006 1951 243 8698 250 064
5Даниил МедведевРоссия5 615 756903 9046 519 660
6Каспер РуудНорвегия5 065 307679 2085 744 515
7Андрей РублёвРоссия4 130 8161 459 0325 589 848
8Новак ДжоковичСербия4 421 9154 421 915
9Алекс де МинорАвстралия4 080 046272 2314 352 277
10Стефанос ЦиципасГреция3 528 424765 0174 293 441
11Григор ДимитровБолгария3 186 056573 0503 759 106
12Хольгер РунеДания2 707 145630 8253 337 970
13Томми ПолСША2 940 923373 5193 314 442
14Уго УмберФранция2 817 088419 0423 236 130
15Артюр ФисФранция2 445 708615 0003 060 708
16Джек ДрейперВеликобритания2 745 025315 5473 060 572
17Фрэнсис ТиафоСША2 729 135330 3463 059 481
18Хуберт ХуркачПольша2 729 808262 9232 992 731
19Джордан ТомпсонАвстралия2 893 2462 893 246
20Карен ХачановРоссия2 519 587370 5202 890 107

Отметим, что наибольшее количество бонусов за сезон заработал Синнер — $ 2,8 млн, немного отстал от него Зверев ($ 2,5 млн).

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