ATP опубликовала окончательный рейтинг теннисистов по призовым, заработанным в 2024 году
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала окончательный рейтинг игроков по сумме заработанных призовых за сезон-2024. Организация учла выплаты из бонусного пула, а также призовые за участие в Кубке Дэвиса — 2024, который завоевала сборная Италии.
Теннис. ATP. Итоговая сумма заработанных призовых за сезон. Топ-20:
|Место
|Теннисист
|Страна
|Призовые
|Бонусы
|Итого
|1
|Янник Синнер
|Италия
|16 946 149
|2 789 554
|19 735 703
|2
|Александр Зверев
|Германия
|8 995 103
|2 506 520
|11 501 623
|3
|Карлос Алькарас
|Испания
|9 850 338
|508 091
|10 358 429
|4
|Тейлор Фриц
|США
|7 006 195
|1 243 869
|8 250 064
|5
|Даниил Медведев
|Россия
|5 615 756
|903 904
|6 519 660
|6
|Каспер Рууд
|Норвегия
|5 065 307
|679 208
|5 744 515
|7
|Андрей Рублёв
|Россия
|4 130 816
|1 459 032
|5 589 848
|8
|Новак Джокович
|Сербия
|4 421 915
|4 421 915
|9
|Алекс де Минор
|Австралия
|4 080 046
|272 231
|4 352 277
|10
|Стефанос Циципас
|Греция
|3 528 424
|765 017
|4 293 441
|11
|Григор Димитров
|Болгария
|3 186 056
|573 050
|3 759 106
|12
|Хольгер Руне
|Дания
|2 707 145
|630 825
|3 337 970
|13
|Томми Пол
|США
|2 940 923
|373 519
|3 314 442
|14
|Уго Умбер
|Франция
|2 817 088
|419 042
|3 236 130
|15
|Артюр Фис
|Франция
|2 445 708
|615 000
|3 060 708
|16
|Джек Дрейпер
|Великобритания
|2 745 025
|315 547
|3 060 572
|17
|Фрэнсис Тиафо
|США
|2 729 135
|330 346
|3 059 481
|18
|Хуберт Хуркач
|Польша
|2 729 808
|262 923
|2 992 731
|19
|Джордан Томпсон
|Австралия
|2 893 246
|2 893 246
|20
|Карен Хачанов
|Россия
|2 519 587
|370 520
|2 890 107
Отметим, что наибольшее количество бонусов за сезон заработал Синнер — $ 2,8 млн, немного отстал от него Зверев ($ 2,5 млн).
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