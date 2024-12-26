ATP опубликовала окончательный рейтинг теннисистов по призовым, заработанным в 2024 году

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала окончательный рейтинг игроков по сумме заработанных призовых за сезон-2024. Организация учла выплаты из бонусного пула, а также призовые за участие в Кубке Дэвиса — 2024, который завоевала сборная Италии.

Теннис. ATP. Итоговая сумма заработанных призовых за сезон. Топ-20:

Место Теннисист Страна Призовые Бонусы Итого 1 Янник Синнер Италия 16 946 149 2 789 554 19 735 703 2 Александр Зверев Германия 8 995 103 2 506 520 11 501 623 3 Карлос Алькарас Испания 9 850 338 508 091 10 358 429 4 Тейлор Фриц США 7 006 195 1 243 869 8 250 064 5 Даниил Медведев Россия 5 615 756 903 904 6 519 660 6 Каспер Рууд Норвегия 5 065 307 679 208 5 744 515 7 Андрей Рублёв Россия 4 130 816 1 459 032 5 589 848 8 Новак Джокович Сербия 4 421 915 4 421 915 9 Алекс де Минор Австралия 4 080 046 272 231 4 352 277 10 Стефанос Циципас Греция 3 528 424 765 017 4 293 441 11 Григор Димитров Болгария 3 186 056 573 050 3 759 106 12 Хольгер Руне Дания 2 707 145 630 825 3 337 970 13 Томми Пол США 2 940 923 373 519 3 314 442 14 Уго Умбер Франция 2 817 088 419 042 3 236 130 15 Артюр Фис Франция 2 445 708 615 000 3 060 708 16 Джек Дрейпер Великобритания 2 745 025 315 547 3 060 572 17 Фрэнсис Тиафо США 2 729 135 330 346 3 059 481 18 Хуберт Хуркач Польша 2 729 808 262 923 2 992 731 19 Джордан Томпсон Австралия 2 893 246 2 893 246 20 Карен Хачанов Россия 2 519 587 370 520 2 890 107

Отметим, что наибольшее количество бонусов за сезон заработал Синнер — $ 2,8 млн, немного отстал от него Зверев ($ 2,5 млн).