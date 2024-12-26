Даниил Медведев обошёл Пита Сампраса по сумме заработанных за карьеру призовых

Чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев по итогам сезона-2024 обошёл по общему количеству призовых, заработанных за карьеру, 14-кратного победителя мэйджоров, бывшую первую ракетку мира легендарного американца Пита Сампраса.
За сезон-2024 Медведев заработал чуть более $ 6,5 млн, теперь в сумме за карьеру Даниил имеет $ 45 126 978, заработанных только на корте. Сампрасу же карьера принесла чуть более $ 43,2 млн. Таким образом, Медведев поднялся на шестую строчку рейтинга теннисистов в истории по призовым, он единственный представитель России в этом списке.
Призовые теннисистов за карьеру, $:
- Новак Джокович (Сербия) — 185 065 269;
- Рафаэль Надаль (Испания) — 134 946 100;
- Роджер Федерер (Швейцария) — 130 594 339;
- Энди Маррей (Великобритания) — 64 687 542;
- Александр Зверев (Германия) — 50 213 201;
- Даниил Медведев (Россия) — 45 126 978;
- Пит Сампрас (США) — 43 280 489;
- Карлос Алькарас (Испания) — 37 854 976;
- Стэн Вавринка (Швейцария) — 37 250 116;
- Янник Синнер (Италия) — 37 238 688.