Даниил Медведев обошёл Пита Сампраса по сумме заработанных за карьеру призовых

Чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев по итогам сезона-2024 обошёл по общему количеству призовых, заработанных за карьеру, 14-кратного победителя мэйджоров, бывшую первую ракетку мира легендарного американца Пита Сампраса.

За сезон-2024 Медведев заработал чуть более $ 6,5 млн, теперь в сумме за карьеру Даниил имеет $ 45 126 978, заработанных только на корте. Сампрасу же карьера принесла чуть более $ 43,2 млн. Таким образом, Медведев поднялся на шестую строчку рейтинга теннисистов в истории по призовым, он единственный представитель России в этом списке.

Призовые теннисистов за карьеру, $:

Новак Джокович (Сербия) — 185 065 269; Рафаэль Надаль (Испания) — 134 946 100; Роджер Федерер (Швейцария) — 130 594 339; Энди Маррей (Великобритания) — 64 687 542; Александр Зверев (Германия) — 50 213 201; Даниил Медведев (Россия) — 45 126 978; Пит Сампрас (США) — 43 280 489; Карлос Алькарас (Испания) — 37 854 976; Стэн Вавринка (Швейцария) — 37 250 116; Янник Синнер (Италия) — 37 238 688.