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«Надеюсь, людям понравится». Надаль высказался о том, что Netflix выпустит про него сериал

«Надеюсь, людям понравится». Надаль высказался о том, что Netflix выпустит про него сериал
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями и ожиданиями от съёмок документального сериала о себе. Его выпустит платформа Netflix совместно со Skydance Sports, дата релиза пока неизвестна.

«Думаю, это будет интересно: люди узнают больше о моей личной жизни, о моих попытках вернуться. И, конечно, они узнают больше о моей карьере, пусть даже если она широко известна. Им откроется больше подробностей изнутри, того, о чём мы никогда не говорили раньше.

Мне не терпится увидеть конечный результат, мы очень много работали. Я всегда был против того, чтобы заниматься подобными вещами, но замечательная команда продюсеров выгодно представила мне проект, и я быстро принял решение. В этом [создании сериала] мне очень помогли семья, команда, турниры, остальные игроки, я уверен и надеюсь, что людям это понравится», — приводит слова Надаля Arab News.

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