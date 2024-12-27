Рафаэль Надаль ответил, может ли в будущем стать тренером теннисиста

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил, рассматривает ли возможность в будущем тренировать игрока ATP.

«Никогда не говори «никогда». Прямо сейчас мне ещё рано думать о таких вещах. Мне просто нужно организовать свою жизнь. В данный момент я не вижу себя ни в одном проекте вроде этого, но я не знаю, как будет складываться моя жизнь через год, два, три», — приводит слова Надаля Arab News.

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024, которая прошла в Малаге. Всего у испанца 92 титула в одиночке (пятый результат в истории) и 11 — в паре. Он пятикратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании и двукратный олимпийский чемпион (в одиночке и в паре).