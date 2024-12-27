Рафаэль Надаль ответил, удалось ли ему встретиться с Криштиану Роналду в Саудовской Аравии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил, встречался ли с форвардом клуба «Аль-Наср» португальским футболистом Криштиану Роналду в Саудовской Аравии и обсуждали ли они вопросы развития спорта в регионе.

«Пока мы с ним не виделись, но, надеюсь, в следующий раз, когда я буду в Эр-Рияде, мы сможем связаться и встретимся. В последние пару раз, когда я приезжал, у нас не было возможности. Но я уверен, что в будущем мы пересечёмся», — приводит слова Надаля Arab News.

В начале 2024 года Надаль стал послом тенниса Саудовской Аравии. Согласно долгосрочному соглашению, он должен будет «способствовать развитию этого вида спорта и вдохновлять новое поколение спортсменов королевства».