Надаль: в каком-то плане у Испании и Саудовской Аравии много общего в истории

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль, с 2024 года будучи послом тенниса в Саудовской Аравии, рассказал, почему ему небезразлично развитие спорта в королевстве.

«Мне нравится, как к нам здесь относятся люди каждый раз, когда мы приезжаем. И в каком-то плане у Испании и [Саудовской Аравии] много общего в истории. Так что я этим наслаждаюсь. Мне нравилось играть в этой части света, было весело, и глобально я чувствовал, что мне повезло узнать все эти места, страны. Благодаря теннису я смог познакомиться со многими культурами мира, и я рад всё больше и больше узнавать об этой.

Я всегда получаю хороший отклик. Люди очень рады, они следят за открытием страны, в которой за последние семь лет произошли огромные перемены. Конечно, нельзя всё сделать от нуля и до ста, потому что культура и население не могут воспринять все эти изменения за короткое время. Но я очень рад видеть молодых людей, которые играют в теннис, занимаются этим видом спорта, и думаю, что это правильный шаг.

Саудовская Аравия – очень большая страна с населением 35 млн человек, очень молодая, и я думаю, что проведение здесь всех этих замечательных мероприятий стимулирует заниматься спортом, и это отличная новость. Потому что спортивное сообщество – это здоровое сообщество, и я действительно верю, что страна движется в этом направлении, и это очень приятно», — приводит слова Надаля Arab News.