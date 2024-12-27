Джессика Пегула снялась с турнира WTA-500 в Брисбене из-за травмы

Финалистка US Open — 2024, седьмая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула снялась с хардового турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), где должна была открыть сезон-2025.

«Пегула снялась с турнира в Брисбене из-за травмы колена», — сообщила пресс-служба соревнований, которые у женщин пройдут с 29 декабря 2024 года по 5 января 2025-го.

В основной сетке соревнований Пегулу заменит 87-я ракетка мира из Нидерландов Сюзан Ламенс.

Также с турнира снялась 109-я ракетка мира австралийка Айла Томлянович. Она сообщила об этом в социальных сетях.

«Я так разочарована снятием с Брисбена, но хочу быть готовой на 100% к соревнованиям, а это не так. Продолжу подготовку. Увидимся на Открытом чемпионате Австралии», — написала Айла.