Александр Шевченко потерпел поражение на старте турнира United Cup — 2025

Завершился матч турнира United Cup — 2025, в котором встретились представитель Казахстана Александр Шевченко и испанский спортсмен Пабло Карреньо-Буста. Испанец обыграл Шевченко со счётом 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время Шевченко выполнил три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету еего соперника три эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

В следующем матче турнира Александр Шевченко встретится с Стефаносом Циципасом 30 декабря. Карреньо-Буста также встретится с греком, но их матч состоится 28 декабря.