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Александр Шевченко потерпел поражение на старте турнира United Cup — 2025

Александр Шевченко потерпел поражение на старте турнира United Cup — 2025
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Завершился матч турнира United Cup — 2025, в котором встретились представитель Казахстана Александр Шевченко и испанский спортсмен Пабло Карреньо-Буста. Испанец обыграл Шевченко со счётом 6:2, 6:1.

United Cup. Группа C
27 декабря 2024, пятница. 05:10 МСК
Александр Шевченко
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Пабло Карреньо-Буста
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста

Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время Шевченко выполнил три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету еего соперника три эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

В следующем матче турнира Александр Шевченко встретится с Стефаносом Циципасом 30 декабря. Карреньо-Буста также встретится с греком, но их матч состоится 28 декабря.

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