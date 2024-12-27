Александр Шевченко потерпел поражение на старте турнира United Cup — 2025
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Завершился матч турнира United Cup — 2025, в котором встретились представитель Казахстана Александр Шевченко и испанский спортсмен Пабло Карреньо-Буста. Испанец обыграл Шевченко со счётом 6:2, 6:1.
United Cup. Группа C
27 декабря 2024, пятница. 05:10 МСК
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|1
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|6
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время Шевченко выполнил три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух. На счету еего соперника три эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.
В следующем матче турнира Александр Шевченко встретится с Стефаносом Циципасом 30 декабря. Карреньо-Буста также встретится с греком, но их матч состоится 28 декабря.
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