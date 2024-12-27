Тренер Медведева рассказал, что заставило Даниила изменить подход к тренировкам

Французский тренер пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара рассказал, что мотивировало его подопечного на изменение отношения к тренировкам.

— В следующем году мы увидим новую версию Медведева?

— Не думаю, что слово «версия» правильное в этом смысле. Мы просто должны быть лучше. В 2024 году у Даниила было чёткое ощущение, что Синнер и Алькарас лучше него. Это придало ему энергии и сил на предсезонку. Он сказал: «Камон, если я хочу их побеждать, если хочу снова быть чемпионом «Большого шлема», то я должен что-то изменить, должен иначе тренироваться, думать иначе». Наша цель — измениться, но при этом всё делать лучше. У нас ещё очень много вещей, в которых Даня может прибавить, — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Жилем Сервара читайте на «Чемпионате» в ближайшее время

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