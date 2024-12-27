Тренер Медведева: сейчас всё делается ради второго «Большого шлема». Ингредиенты вложены

Тренер пятой ракетки мира Даниила Медведева Жиль Сервара назвал главную цель, к которой стремится российский теннисист.

— Есть уверенность, что так Медведев прибавит в игре?

— Я не могу видеть будущее. Но могу сказать, что сейчас мы вложили все ингредиенты, чтобы сделать это возможным. Когда ты встречаешься с лучшими, ты никогда не знаешь, как всё пойдёт. Но сейчас всё делается ради ещё одной победы на “Большом шлеме”. Эта цель очень захватывает. Когда мы встретились перед началом предсезонки, я сказал Дане: «Я очень рад быть здесь, потому что чувствую, что ты очень заряжен. И это даёт мне энергию», — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Жилем Сервара читайте на «Чемпионате» в ближайшее время

Видео: Дочка Медведева узнала Даниила на постере