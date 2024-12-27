«Он стена». Тренер Медведева объяснил, почему Синнер стал неудобным соперником для Даниила

Тренер пятой ракетки мира Даниила Медведева Жиль Сервара объяснил причины неудачной серии российского теннисиста с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

— Почему Синнер стал такой проблемой?

— Я помню матч на Итоговом в 2021 году, когда Даниил выиграл 7:6 в третьем сете. Тогда после нескольких ударов от Синнера я сидел на трибуне и думал: «Вау! Они просто лазерные». Это было нереально. Тогда он ещё не был хорош на подаче, а в розыгрышах часто ошибался, но невероятные удары уже были с ним. Сейчас же он идеален. Он ― стена. Когда ты играешь с ним, ты постоянно пытаешься открыть дверь, но она заперта наглухо. Почти невозможно заставить его ошибиться. Но каждая дверь имеет свою слабость. Сейчас мы заняты тем, чтобы использовать это, — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полное интервью с Жилем Сервара читайте на «Чемпионате» в ближайшее время

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