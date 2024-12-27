Елена Рыбакина: скоро мы увидим результаты работы с Иванишевичем
Поделиться
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после победы на United Cup вновь высказалась о сотрудничестве с новым тренером Гораном Иванишевичем.
«Мы готовились в течение пары недель. Лучше узнали друг друга. Есть много вещей, которые я могу улучшить. И мы работаем над всем понемногу. Очень сложно сразу приехать сюда и заиграть так, как хочется. Думаю, скоро мы увидим результаты той работы», — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.
Шестая ракетка мира обыграла испанскую спортсменку Джессику Бузас Манейро со счётом 6:2, 6:3. В следующем матче United Cup Елена Рыбакина встретится с Марией Саккари 30 декабря.
United Cup. Группа C
27 декабря 2024, пятница. 06:35 МСК
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Материалы по теме
Комментарии
- 27 декабря 2024
-
09:38
-
09:16
-
08:31
-
07:56
-
06:22
-
00:54
-
00:49
-
00:32
-
00:21
-
00:09
- 26 декабря 2024
-
23:58
-
23:23
-
23:07
-
22:43
-
22:02
-
21:47
-
21:34
-
21:28
-
21:20
-
21:08
-
20:56
-
20:35
-
20:30
-
20:25
-
20:13
-
19:46
-
19:14
-
18:52
-
18:34
-
18:15
-
17:55
-
17:38
-
17:14
-
16:22
-
15:58