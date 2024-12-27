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Елена Рыбакина: скоро мы увидим результаты работы с Иванишевичем

Елена Рыбакина: скоро мы увидим результаты работы с Иванишевичем
Елена Рыбакина
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после победы на United Cup вновь высказалась о сотрудничестве с новым тренером Гораном Иванишевичем.

«Мы готовились в течение пары недель. Лучше узнали друг друга. Есть много вещей, которые я могу улучшить. И мы работаем над всем понемногу. Очень сложно сразу приехать сюда и заиграть так, как хочется. Думаю, скоро мы увидим результаты той работы», — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

Шестая ракетка мира обыграла испанскую спортсменку Джессику Бузас Манейро со счётом 6:2, 6:3. В следующем матче United Cup Елена Рыбакина встретится с Марией Саккари 30 декабря.

United Cup. Группа C
27 декабря 2024, пятница. 06:35 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Джессика Бузас Манейро
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
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