Елена Рыбакина: скоро мы увидим результаты работы с Иванишевичем

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после победы на United Cup вновь высказалась о сотрудничестве с новым тренером Гораном Иванишевичем.

«Мы готовились в течение пары недель. Лучше узнали друг друга. Есть много вещей, которые я могу улучшить. И мы работаем над всем понемногу. Очень сложно сразу приехать сюда и заиграть так, как хочется. Думаю, скоро мы увидим результаты той работы», — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

Шестая ракетка мира обыграла испанскую спортсменку Джессику Бузас Манейро со счётом 6:2, 6:3. В следующем матче United Cup Елена Рыбакина встретится с Марией Саккари 30 декабря.