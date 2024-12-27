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Тренер Медведева рассказал, как проходит предсезонка российского теннисиста

Тренер Медведева рассказал, как проходит предсезонка российского теннисиста
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Тренер пятой ракетки мира Даниила Медведева Жиль Сервара поделился информацией о предсезонных тренировках российского теннисиста.

— Жиль, как проходит предсезонка?
— Пока всё идёт очень хорошо. Я нашёл Даниила после отпуска в очень решительном настроении, он очень сфокусирован. Команда работает прекрасно. У меня отличное впечатление от работы, которую мы проводим. Я чувствую, что мы сможем добиться чего-то очень-очень большого в следующем сезоне. У нас много разных вариантов для нашей работы, чтобы улучшить разные аспекты игры Дани, — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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