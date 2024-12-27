Иванишевич объяснил, что нужно улучшить Рыбакиной в игре, чтобы добиваться результата

Тренер пятой ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной хорват Горан Иванишевич объяснил, что нужно улучшить его подопечной в игре, чтобы добиваться результата.

«Это мой первый официальный матч в WTA-туре. До этого мы вместе с Еленой работали на протяжении нескольких недель в Дубае. Немного изменили подачу. Сейчас я пытаюсь подтолкнуть её чаще выходить к сетке. Она может заканчивать розыгрыши гораздо раньше, чем обычно. Но это процесс. Ей нужно вбить себе в голову, что она может играть агрессивнее, выходить к сетке и завершать некоторые розыгрыши ударами с лёта», — приводит слова Иванишевича The Tennis Letter.

Сейчас Рыбакина принимает участие в United Cup. Ранее она обыграла испанскую спортсменку Джессику Бузас Манейро — 6:2, 6:3. В следующем матче представительница Казахстана встретится с Марией Саккари.