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Иванишевич объяснил, что нужно улучшить Рыбакиной в игре, чтобы добиваться результата

Иванишевич объяснил, что нужно улучшить Рыбакиной в игре, чтобы добиваться результата
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Тренер пятой ракетки мира казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной хорват Горан Иванишевич объяснил, что нужно улучшить его подопечной в игре, чтобы добиваться результата.

«Это мой первый официальный матч в WTA-туре. До этого мы вместе с Еленой работали на протяжении нескольких недель в Дубае. Немного изменили подачу. Сейчас я пытаюсь подтолкнуть её чаще выходить к сетке. Она может заканчивать розыгрыши гораздо раньше, чем обычно. Но это процесс. Ей нужно вбить себе в голову, что она может играть агрессивнее, выходить к сетке и завершать некоторые розыгрыши ударами с лёта», — приводит слова Иванишевича The Tennis Letter.

Сейчас Рыбакина принимает участие в United Cup. Ранее она обыграла испанскую спортсменку Джессику Бузас Манейро — 6:2, 6:3. В следующем матче представительница Казахстана встретится с Марией Саккари.

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