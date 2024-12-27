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Тренер Медведева оценил 2024 год для Даниила. В нём россиянин не выиграл ни одного титула

Тренер Медведева оценил 2024 год для Даниила. В нём россиянин не выиграл ни одного титула
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Тренер пятой ракетки мира Даниила Медведева француз Жиль Сервара оценил уходящий 2024 год для российского теннисиста.

— Спустя время, как вы оцените 2024 год для Медведева?
— Его очень тяжело оценить. На одной чаше весов у нас сумасшедшее выступление на Australian Open с большим количеством тяжёлых матчей, где Даниил был очень близок к титулу, хотя мог проиграть уже во втором раунде. К тому же Медведев был в полуфинале Уимблдона, финал Индиан-Уэллса. На другой чаще весов упущенные возможности, отсутствие титулов и ощущение, что Даня был позади Алькараса, Синнера и Зверева. Так что я не могу сказать, что это был хороший год, даже при условии, что мы были очень близки ко второму титулу «Большого шлема», — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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