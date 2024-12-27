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«Так не может продолжаться». Тренер Медведева — о словах игроку после матча с Фрицем

«Так не может продолжаться». Тренер Медведева — о словах игроку после матча с Фрицем
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Тренер пятой ракетки мира Даниила Медведева француз Жиль Сервара рассказал о своих словах российскому теннисисту в трудный момент сезона.

— Как вы реагировали на ментальные провалы Медведева в этом году? После матча с Фрицем на Итоговом чемпионате ATP в Турине он признался, что уже несколько месяцев не испытывал удовольствия от тенниса.
— Когда ты не выигрываешь, ты устаёшь, ты не получаешь удовольствия от всего, что происходит вокруг, от того, что делаешь. Это часть жизни. Это то, что нужно понимать и принимать. Нужно стараться верить людям вокруг тебя, говорить с ними, выговариваться. Это помогает видеть хорошие вещи в самых плохих. Даже когда всё погружается в темноту. После матча с Фрицем я сказал: «Уверен, ты достаточно умный, чтобы понять, что это было очень плохо в твоём исполнении. Также ты должен понимать, что это был не ты. Только часть тебя, которая сейчас страдает, у которой нет решения внутри. Но ты достаточно умный, чтобы понимать, что так продолжаться не может», — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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