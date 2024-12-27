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Рыбакина и Шевченко на тай-брейке обыграли испанский дуэт в матче на United Cup

Рыбакина и Шевченко на тай-брейке обыграли испанский дуэт в матче на United Cup
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Завершился матч турнира United Cup — 2025, в котором встретились бывшие россияне Елена Рыбакина и Александр Шевченко, ныне представляющие Казахстан, и испанские спортсмены Пабло Карреньо-Буста и Кавалье-Реймерс. Казахстанский дуэт оказался сильнее соперников со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 10:7.

United Cup. Группа C
27 декабря 2024, пятница. 08:35 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Александр Шевченко
Казахстан
Александр Шевченко
Е. Рыбакина А. Шевченко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 2 1 10
6 4 		7 7 0 7
         
Ивонн Кавалье-Реймерс
Испания
Ивонн Кавалье-Реймерс
Пабло Карреньо-Буста
Испания
Пабло Карреньо-Буста
И. Кавалье-Реймерс П. Карреньо-Буста

Матч продолжался 2 часа 5 минут. Отметим, что ни один из спортсменов не подал эйсов и не допустил двойных ошибок. При этом Рыбакина/Шевченко реализовали один брейк-пойнт из четырёх заработанных, а их соперники — один из двух.

В следующем матче турнира Елена Рыбакина встретится с Марией Саккари. Этот поединок состоится 30 декабря.

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