Рыбакина и Шевченко прокомментировали сложную победу в миксте над испанцами на United Cup

Пятая ракетка мира Елена Рыбакина и бывший россиянин Александр Шевченко (78-й в рейтинге ATP) прокомментировали сложную победу над сборной Испании в рамках микста на United Cup.

Шевченко: Если бы Лена не вела игру в этом матче, мы бы проиграли. Так что спасибо ей.

Рыбакина: Очень приятно играть вместе в первый раз. Приятно, что команда рядом с нами. Они очень поддерживают. Это был такой тяжелый матч, как уже сказал Саша. Спасибо ему тоже. Он подавал очень хорошо. Спасибо нашей команде за поддержку и также спасибо всем, кто пришел».

— Вам нечасто приходится играть в смешанных парах. Насколько это было весело для вас?

Шевченко: Для меня это было супервесело. Мы играли, может быть, раз или два за этот год. Это невероятно. Это отличный опыт. Особенно, если у тебя есть партнерша, как Лена (смеется). Она так хорошо бьет по мячу, — сказали теннисисты в интервью после матча.