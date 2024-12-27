Надаль: не вижу своей жизни без целей. У меня уже есть какие-то планы на будущее

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о жизни после завершения карьеры профессионального спортсмена. Он уже распланировал своё будущее.

«Я не вижу своей жизни без целей. Конечно, я хочу наслаждаться общением со своей семьёй и друзьями. Много работал с молодых лет и теперь хочу уделять время тому, чтобы наслаждаться жизнью. Но я понимаю, что в этой жизни также важно иметь цели, поэтому у меня уже есть какие-то планы на будущее.

Мне посчастливилось создать большую семью, большую команду вокруг себя, которая создавала академию и различные проекты, в том числе фонд. Он помогает многим семьям. Очень рад возможности начать эту новую главу в своей жизни. Но говорить об этом слишком рано, ведь я перестал играть в теннис месяц назад, но я очень взволнован», — приводит слова Надаля We love tennis со ссылкой на The National.