Первая ракетка Франции Умбер рассказал, над чем работал перед сезоном-2025

14-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер высказался о подготовке в зимний период. Он хочет стать лучшей версией себя в сезоне-2025.

«Всё просто: мне нужно двигаться дальше в физическом плане. Чувствую, что физически я стал лучше, но в основном это касается выносливости, пятисетовых матчей. Складывается такое впечатление, что порой я не могу выложиться на все 100% в игре», — приводит слова Умбера We love tennis со ссылкой на L'Équipe.

Ранее Уго Умбер извинился перед россиянином Кареном Хачановым из-за своего поведения на турнире серии «Мастерс» в Париже. Хачанов рассказал, что он заканчивал встречу 1/2 финала, испытывая болевые ощущения от травмы, но француз всё равно продолжал праздновать каждое выигранное очко, как будто играл против здорового теннисиста.