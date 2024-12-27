«Скромный парень». Циципас рассказал, чего ожидает от 18-летнего Жоао Фонсеки

Греческий теннисист 11-я ракетка мира Стефанос Циципас высказался о победителе Next Gen Finals — 2024 бразильце Жоао Фонсеке.

«Общался с ним в Галле в этом году, провели вместе несколько часов. Я уже видел в нём потенциал до того, как он выиграл Next Gen Finals. Был уверен, что он покажет хороший результат в ближайшие месяцы. Лично я считаю, что это только начало его пути, продвижения в рейтинге. Он только начинает показывать свой реальный потенциал.

Рад за него. Он очень скромный парень, и это то, что мне в нём понравилось. Он такой простой, целеустремлённый и сосредоточенный на своих целях. Это выделяет его. Думаю, в ближайшие несколько лет мы увидим от него много нового, если он останется таким же, как сейчас. Не вижу причин, по которым он не смог бы этого не сделать», — приводит слова Циципаса журналист Марио Боккарди в социальных сетях.

Напомним, в воскресенье, 22 декабря, Фонсека стал победителем молодёжного Итогового турнира — 2024, который проходил с 18 по 22 декабря в Джидде (Саудовская Аравия). В финале он обыграл американца Лёнера Тина со счётом 2:4, 4:3, 4:0, 4:2 В молодёжном Итоговом турнире приняли участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет.