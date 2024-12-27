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«Возможно, они будут ругаться». Тренер Умбера высказался о тандеме Джоковича и Маррея

«Возможно, они будут ругаться». Тренер Умбера высказался о тандеме Джоковича и Маррея
Новак Джокович и Энди Маррей
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Тренер французского теннисиста Уго Умбера Жереми Шарди высказался о сотрудничестве Новака Джоковича и Энди Маррея.

«Они не очень близкие друзья, но знают друг друга. Их отношения будут сложными, потому что Энди был одним из лучших игроков и побеждал его [Новака Джоковича]. А когда ты находишься на корте, ты видишь ситуацию не так, как тренер. Не думаю, что они будут ругаться, но это возможно. Иногда ведь нужно поссориться — и это нормально. Хотя, думаю, они очень уважают друг друга», — приводит слова Шарди We love tennis.

Напомним, Энди Маррей будет тренировать Джоковича в межсезонье и до Открытого чемпионата Австралии — 2025. Весной Джокович расстался с Гораном Иванишевичем после пяти лет сотрудничества.

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