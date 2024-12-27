Тренер Даниила Медведева высказался о проблемах теннисиста с подачей

Тренер пятой ракетки мира Даниила Медведева француз Жиль Сервара высказался о проблемах подопечного с подачей.

— Что продолжает твориться с подачей Медведева? Огромное количество двойных ошибок, нестабильность.

— Причин много. Возможно, для меня удивительно это говорить, но даже такие игроки, как Медведев, могут потерять чувство подачи, оказаться подвергнуты панике во время её исполнения, начать выходить из себя. Даниил способен подавать отлично, мы это знаем. В Турине после проигрыша Фрицу мы пошли тренировать подачу. Это заняло 20 минут, после чего он начал подавать прекрасно. В тот день я попытался донести до него, что он слишком много думает во время подачи. В его случае хорошо подавать гораздо проще, чем он думает. Когда Даниил успокаивается, когда его его разум в порядке, он подаёт хорошо. Ему нужно просто концентрироваться на хорошем. Ему нужна концентрация, чтобы помнить о подбросе и работе ног. Этого хватит.

— Реально ли вернуть уровень подачи на тот, который был в 2021 году?

— Это цель. Это то, чего мы должны добиться в следующем сезоне. Это будет ключом к успеху и большим целям.

— По тому, как проходит сейчас предсезонка, у вас появилась уверенность, что проблема с подачей решена?

— Все ингредиенты вложены. Главное, чтобы Даниил оказался готов контролировать свои эмоции и мысли и вспоминать, что ему нужно делать, — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.