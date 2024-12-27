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Тренер Медведева высказался о проблемах теннисиста в концовке сезона

Тренер Медведева высказался о проблемах теннисиста в концовке сезона
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Тренер пятой ракетки мира Даниила Медведева Жиль Сервара высказался о проблемах теннисиста в концовке сезона.

— Как работать с человеком, который после US Open сказал вам, что не получает удовольствия от тенниса?
— Это нормально иногда терять удовольствие, когда ты тренируешься и соревнуешься каждый день. Надо пытаться искать правильный баланс в жизни, искать правильный путь восстановления, не растрачивать энергию. Когда ты чувствуешь, что другие теннисисты в моменте сильнее тебя, это тоже отнимает у тебя силы и уверенность. Всё это вместе заставляло Даниила не чувствовать радость от тенниса. Но для этого у него есть мы, чтобы искать решения.

— Может, стоило взять перерыв после US Open до конца сезона, чтобы залечить плечо до конца, поправить ментальные проблемы? Или это невозможно?
— Это было бы тяжело. Да и в этом не было острой необходимости. Всё было не так плохо. После US Open Даниил провёл неплохую азиатскую серию, сыграл хороший турнир в Пекине. То же самое было в Шанхае, где он, к сожалению, почувствовал боль в плече за день до матча с Синнером. Да, после Шанхая был турнир в Берси, но он всегда давался Даниилу тяжело. Глобально ― ничего сумасшедшего не случилось, — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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