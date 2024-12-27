Тренер Медведева: играть на ОИ было сумасшествием, но Даниил выступал за свою страну

Тренер пятой ракетки мира Даниила Медведева Жиль Сервара объяснил, почему его подопечный решил сыграть на Олимпийских играх в Париже. Отметим, что Медведев выступал в трёх разрядах — в личном, парном и миксте, но нигде не прошёл далеко.

— Кажется, что в 2024 году мы видели две разные версии Медведева ― до Олимпиады и после. До ― он был в финале Австралии, прекрасно играл на Уимблдоне. После ― всё было не так радостно. Можно ли сказать, что Олимпиада уничтожила сезон?

— Играть Олимпиаду в тот момент сезона ― сумасшествие. Снова грунт после травы, причём сразу перед важнейшей частью сезона на харде. Это забирает много сил и накладывает большой отпечаток. Олимпиада ― это нонсенс для теннисного календаря. Но там ты выступаешь за свою страну, таким было желание Медведева, и я его уважаю, — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.