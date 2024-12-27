Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер Медведева: после игры с Надалем в 2022-м на AO я был готов спрыгнуть с 60-го этажа

Тренер Медведева: после игры с Надалем в 2022-м на AO я был готов спрыгнуть с 60-го этажа
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер пятой ракетки мира Даниила Медведева Жиль Сервара вспомнил титульный матч Открытого чемпионата Австралии — 2022, где играл его подопечный и испанский теннисист Рафаэль Надаль. Тогда россиянин вёл со счётом 2:0 по сетам и имел брейк-пойнт в третьей партии. Однако в итоге он уступил представителю Испании с общим счётом 2:3.

Australian Open (м). Финал
30 января 2022, воскресенье. 11:45 МСК
Рафаэль Надаль
5
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
2 		6 5 6 6 7
6 		7 7 4 4 5
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— Какие были мысли у вас в голове, когда Даниил второй раз упустил победу в финале Австралии, ведя 2:0 по сетам?
— Когда Даниил проиграл Надалю в 2022 году, я был готов спрыгнуть с 60-го этажа. С Синнером были похожие ощущения. Но, с другой стороны, я понимал, что на этом турнире Даня сходил в ад и вернулся оттуда, — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Чувствую, что добьёмся чего-то очень большого в 2025-м». Разговор с тренером Медведева
Эксклюзив
«Чувствую, что добьёмся чего-то очень большого в 2025-м». Разговор с тренером Медведева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android