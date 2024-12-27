Тренер Медведева: после игры с Надалем в 2022-м на AO я был готов спрыгнуть с 60-го этажа

Тренер пятой ракетки мира Даниила Медведева Жиль Сервара вспомнил титульный матч Открытого чемпионата Австралии — 2022, где играл его подопечный и испанский теннисист Рафаэль Надаль. Тогда россиянин вёл со счётом 2:0 по сетам и имел брейк-пойнт в третьей партии. Однако в итоге он уступил представителю Испании с общим счётом 2:3.

— Какие были мысли у вас в голове, когда Даниил второй раз упустил победу в финале Австралии, ведя 2:0 по сетам?

— Когда Даниил проиграл Надалю в 2022 году, я был готов спрыгнуть с 60-го этажа. С Синнером были похожие ощущения. Но, с другой стороны, я понимал, что на этом турнире Даня сходил в ад и вернулся оттуда, — сказал Сервара в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.